Samsun'da "Rol Model Arkadaşlığı Projesi"
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Samsun'da "Rol Model Arkadaşlığı Projesi"

Samsun'da 'Rol Model Arkadaşlığı Projesi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında iken kurumdan ayrılarak atanan gençlerin sosyal ve iş hayatına uyum sağlaması için yapılan "Rol Model Arkadaşlığı" isimli projenin toplantısı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında iken kurumdan ayrılarak atanan gençlerin sosyal ve iş hayatına uyum sağlaması için yapılan "Rol Model Arkadaşlığı" isimli projenin toplantısı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında iken reşit olduktan ya da öğrenimini tamamladıktan sonra bu kurumlardan ayrılıp 3413 sayılı Kanun kapsamında atanan gençlerin, sosyal hayatlarında ve iş hayatlarında uyum sorunu yaşamamaları için yürütülecek çalışmaların görüşüldüğü "Rol Model Arkadaşlığı Projesi"nin toplantısı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurum bakımından ayrılan gençlerin sosyoekonomik hayatın her alanında yaşadıkları sorunların üstesinden gelebilmelerini ve hem çalışma hayatı hem de sosyal hayata çok daha verimli bir şekilde katılımlarını sağlamayı önemsediklerini belirten Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Gençlerimizi daha kurum içindeyken kurum sonrası hayata hazırlamak için çalışmalarımız elbette oluyor. Ancak yine de diğer kamu kurumlarımızın ve toplumumuzun desteğine ihtiyaç var. Rol Model Arkadaşlığı Projesi'yle yürüteceğimiz çalışmalar sayesinde, kurum bakımı sonrası ilk defa çalışma hayatına atılan gençlerimizin sosyal, ekonomik ve kültürel hayata uyumda karşılaştıkları sorunları aşmalarına yardımcı olmayı, iyi ve kötü günlerinde ön yargılardan uzak bir şekilde ihtiyaç duydukları aile desteğini vermeyi hedefliyoruz" dedi. - SAMSUN

Samsun'da 'Rol Model Arkadaşlığı Projesi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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