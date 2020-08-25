Samsun'da roket ve İHA takımları TEKNOFEST'e hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da roket ve İHA takımları TEKNOFEST'e hazırlanıyor

Samsun'da roket ve İHA takımları TEKNOFEST'e hazırlanıyor Samsun'da TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacak teknoloji takımları gece-gündüz demeden çalışarak hazırlıklarına devam ediyor.

25.08.2020 11:12 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:17

Samsun'da roket ve İHA takımları TEKNOFEST'e hazırlanıyor

SAMSUN - Samsun'da TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacak teknoloji takımları gece-gündüz demeden çalışarak hazırlıklarına devam ediyor.

Samsun'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Atakum Gençlik Merkezi üyesi gençler oluşturdukları roket ve İHA takımlarıyla TEKNOFEST'e hazırlanıyor. Samsun Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleri ile yaptıkları projeleri hayata geçiren gençler şehri gururlandırmak adına çaba sarf ediyor.

Gaziantep'te yapılacak yarışmaya Tanyeli Roket Takımı alçak irtifa (1500 metre) kategorisinde Kirkor 2 Roketi ile, Hezarfen Sabir Kanat İHA Takımı SAB-İHA insansız hava aracı ile ve Miralay Döner Kanat İHA Takımı ise yaptıkları drone ile katılacak. TR Roket takımı ise yüksek irtifa (6 bin metre) kategorisinde çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Samsun Valiliğinin himayelerinde bu gençler gece-gündüz demeden çalışıyorlar. Mart-nisan ayında sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde bile bu gençler inanılmaz bir efor sarf ettiler. O günlerde de geçler buraya geldiler çalışmalarını yaptılar. İnanılmaz heyecanları teknoloji adına aşkları vardı. Buradan Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na, Genel Müdürümüz Emre Topoğlu'na teşekkür ediyoruz. Çünkü gençler bu projeleri biraz maliyetliydi. Biz genel müdürümüzle konuşunca "Gençlerin heyecanını, aşkını asla kırmayın. Ne gerekiyorsa yapalım" dediler. Öyle umut ediyoruz ki gençler buradan güzel bir dereceyle dönecekler" dedi.

Atakum Gençlik Merkezi teknoloji takımlarından sorumlu Gençlik Lideri Talha Dağ, "Bundan 9 -10 ay önce merkezimizde teknoloji takımları kurmaya karar verdik. Bu kapsamda Samsun Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne ziyaretler gerçekleştirerek arkadaşlarımıza ulaştık. Merkezimde 4 tane teknoloji takımı oluşturduk ve çalışmalarımız başladık. TEKNOFEST kapsamında çalışmaya yapan yarışmalarda aktif olarak bulunan takımlarımızda 30 arkadaşımız bulunuyor. Bunun haricinde yapay zeka ve elektrikli araba takımları olmak üzere çalışmalarını sürdüren 60'a yakın arkadaşımız mevcut. Bizim amacımız öncelikle arkadaşlarımızın kendi bireysel gelişimlerini sağlamalarıydı. bunun haricinde TEKNOFEST'e katıldık ve takımlarımız final aşamasına geldi. Samsun'umuzu en iyi şekilde temsil edip dereceyle dönmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Samsun'da roket ve İHA takımları TEKNOFEST'e hazırlanıyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Dünya
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm 3. Sayfa
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Sele kapılmadan önceki son görüntüleri ortaya çıkmıştı! 'Boğuluyoruz, kurtarın' diyen aileden acı haber geldi 3. Sayfa
Sele kapılmadan önceki son görüntüleri ortaya çıkmıştı! "Boğuluyoruz, kurtarın" diyen aileden acı haber geldi
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı 3. Sayfa
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Adana'daki yol verme kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti 3. Sayfa
Adana'daki yol verme kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Mesaide topuklu ayakkabı nedeniyle düşen bankacı kadın, açtığı iş kazası davasını kazanırsa emsal bir karar olacak
Mesaide topuklu ayakkabı nedeniyle düşen bankacı kadın, açtığı iş kazası davasını kazanırsa emsal bir karar olacak
Son Dakika: Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi
Son Dakika: Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı
Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Sergen Yalçın, kritik maç öncesi Larin ile özel görüştü: Senden özveri bekliyorum
Sergen Yalçın, kritik maç öncesi Larin ile özel görüştü: Senden özveri bekliyorum
Bir oğlu boğularak can veren anne, diğer oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor
Bir oğlu boğularak can veren anne, diğer oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Ezgi Mola Burak Özçivit Sertab Erener Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Metin Oktay Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Adana Bursa Yangın
Şu an buradasınız: Samsun'da roket ve İHA takımları TEKNOFEST'e hazırlanıyor - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 11:17:47. #1.14#
title