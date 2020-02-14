Samsun'da rögar kapağı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

14.02.2020 17:07 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:07

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ızgara, mazgal ile rögar kapaklarını çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Çarşamba Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali ile ilçedeki farklı yerlerde Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine ait ızgara, mazgal ve rögar kapaklarının çalınması üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, çalınan eşyalar, bir hurdacıda bulundu.

Olayla ilgili T.K. (24) ve S.K. (27) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hurdacı hakkında ise "hırsızlık malı satın aldığı" iddiasıyla idari işlem uygulandı.

Kaynak: AA