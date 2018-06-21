Samsun'da 'rip akıntısı'na karşı 70 cankurtaranla önlem - HD

SAMSUN'da, halkın denize girdiği 22 kilometrelik sahil şeridinde, boğulmalara yol açan ve halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen 'rip akıntısı'na (sığ sudan derin suya hareket eden kuvvetli akıntı) karşı 70 cankurtaran ile önlem alındı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında halkın yoğun kullandığı sahil şeridinde boğulmalara karşı önlemlerini aldı. 70 cankurtaran, 22 kilometrelik sahilde, özellikle Karadeniz'de görülen 'çeken akıntı'nın neden olduğu boğulmalara karşı görev yapıyor. Cankurtaranlar, denize giren vatandaşları uyarırken olası tehlikeli durumlarda da anında müdahale ediyor. Özellikle il dışından gelen ve denize giren turistler, Karadeniz'de daha çok görülen çeken akıntı konusunda uyarılıyor. Tatilcilere bu konuda uyarıcı broşürler de dağıtılıyor.

'HALKIMIZI BİLİNÇLENDİRİYORUZ'

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, rüzgarlı ve fırtınalı havalarda rip akıntısının meydana geldiğini söyleyerek şöyle konuştu

Bu konu, Karadeniz'de çok yaygın olarak sürekli gündeme geliyor. Aşırı rüzgarlı ve fırtınalı havalarda ani derinleşmelerin olduğu durumda zaman zaman bu riskler oluşuyor. Samsun'un kendi insanı bu konuda biraz daha bilinçli. Hafta sonları dışarıdan kente gelen insanlar, gelmişken denize de girmek istiyor. Hava fırtınalı da olsa giriyor. Bunlarla ilgili biraz sıkıntılarımız oluyor. Hatta göçmen insanlarımızın da uyarılarımıza zaman zaman kulak asmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda halkımızı bilinçlendirmek için her türlü tedbirleri alıyoruz. Özellikle vatandaşların itfaiyenin cankurtaran hizmeti verdiği yerlerde denize girmelerini önemsiyoruz.

'ÇOK İYİ YÜZÜCÜLER BİLE AKINTIYA KAPILIYOR'

Zengin, çok iyi yüzücülerin bile rip akıntısına karşı koyamadığını belirterek, Biz tedbir amaçlı şamandıralar çekiyoruz. Vatandaşlar bu şamandıraları kendilerine sınır olarak çizerlerse sorun olmuyor. Buradaki en büyük problem denizin aşırı dalgalı olduğu durumlarda denize girilmesi. Rip akıntısı bu durumlarda meydana geliyor. Boğulanların arasında çok iyi yüzücüler bile var. Zaman zaman kurtarma amaçlı girenlerin boğulduğunu da görüyoruz. Geçen yıl 80'e yakın insanı kurtardık. 2 kişi boğuldu dedi.

Zengin, 'çeken akıntı' konusunda Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırladıkları broşürleri denize girenlere dağıtarak, kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerine de asarak halkı bilinçlendirdiklerini söyledi.