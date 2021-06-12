Samsun'da rengarenk uçurtmalar gökyüzü ile buluştu
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Samsun'da rengarenk uçurtmalar gökyüzü ile buluştu

Samsun'da rengarenk uçurtmalar gökyüzü ile buluştu
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Samsun'da "Uçurtmamda Sevgi Var" şenliğinde rengarenk yüzlerce uçurtma gökyüzünde dalgalandı.

Samsun'da "Uçurtmamda Sevgi Var" şenliğinde rengarenk yüzlerce uçurtma gökyüzünde dalgalandı.

Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Atakum Bilim Sanat Merkezi'nce 2021'in "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ve "Hacı Bektaş Veli Yılı" olması dolayısıyla Batıpark'ta "Uçurtmamda Sevgi Var" şenliği düzenlendi.

Yüzlerce kişinin katıldığı uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Rengarenk yüzlerce uçurtma gökyüzünde dalgalanırken çocuklar kadar büyükler de eğlenceli vakit geçirdi.

Vatandaşlar hafta sonunu doğa ile iç içe, yeşillik alanda bir arada geçirmenin keyfine vardı.

Çocuklar, uçurtmanın nasıl uçacağına dair teknikleri öğrenmek için ailelerinden yardım alırken büyükler de çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurmanın mutluluğunu yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gazetecilere, şenliğin birlik ve beraberlik duygusunun güçlenmesi amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Atakum Bilim Sanat Merkezi Müdürü Hamza Tural ise Türk-İslam geleneğindeki önemi sık sık vurgulanan "Şiddete karşı sevgi ve hoşgörü" şiarıyla gerçekleştirilen şenlikte, Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli şiir ve deyişlerinin yer aldığı uçurtmaların öğrenciler ve veliler tarafından gökyüzüne gönderildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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