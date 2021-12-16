Samsun'da rehin alınan 2 kişiyi kurtaran polisler "ayın polisi" seçildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da rehin alınan 2 kişiyi kurtaran polisler "ayın polisi" seçildi

Samsun'da rehin alınan 2 kişiyi kurtaran polisler
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kadın ile kocasını rehin alan kişiyi etkisiz hale getiren 3 polis memuru "ayın polisi" seçildi.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kadın ile kocasını rehin alan kişiyi etkisiz hale getiren 3 polis memuru "ayın polisi" seçildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memurları Ekrem Demirel, Veysel Mayda ve Serdar Yiğit'in, eski kız arkadaşı E.D. (39) ile eşi A.D'yi (22) rehin alan A.Y'yi etkisiz hale getirmesi takdirle karşılandı.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, polis memurlarını, dikkatli, duyarlı, özverili ve başarılı çalışmalarıyla mesai arkadaşlarına örnek teşkil etmelerinden dolayı 2021 Kasım ayının polisi olarak seçti.

Ayın polisi seçilen polis memurlarının fotoğrafları Emniyet Müdürlüğü binasının girişine asıldı.

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde 3 Kasım'da E.D. ile kocası A.D'nin rehin alındığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Çilingir yardımıyla içeri giren polisler Ekrem Demirel, Veysel Mayda ve Serdar Yiğit, A.Y'yi etkisiz hale getirmişti.

Mersin'de 'sahte içki' içen 3 arkadaştan 2'si zehirlendi, 1'i evinde ölü bulundu

Mersin'de 'sahte içki' içen 3 arkadaştan 2'si zehirlendi, 1'i evinde ölü bulundu

 Son dakika! Sınıf öğretmeni 9 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltında

Son dakika! Sınıf öğretmeni 9 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltında

 MODA'DA SOKAĞA İDRAR YAPMA KAVGASI: YAŞANANLARI ANLATTI

MODA'DA SOKAĞA İDRAR YAPMA KAVGASI: YAŞANANLARI ANLATTI

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title