Samsun'da rehabilitasyon merkezinden engellilere özel klip
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Samsun'da rehabilitasyon merkezinden engellilere özel klip

03.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:48
Samsun'da rehabilitasyon merkezinden engellilere özel klip

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde faaliyet gösteren Özel Özlem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları, engelliler için özel bir klip hazırladı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde faaliyet gösteren Özel Özlem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları, engelliler için özel bir klip hazırladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için hazırlanan klipte rehabilitasyon merkezi idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve personel yer aldı.

İşaret diliyle çekilen klip, sosyal medyada paylaşıldı.

Rehabilitasyon merkezi müdürü Ayşenur Öztürk, AA muhabirine, işleri gereği yıl boyunca özel öğrencilerle bir arada bulunduklarını söyledi.

Onların duygu ve düşüncelerini anlamak, toplumun bir bireyi olduğunu hatırlatmayı insani bir görev gördüklerini dile getiren Öztürk, "İnsanların özel durumdaki bireyleri sadece Engelliler Günü'nde değil, yılın her gününde hatırlamalarını, toplumun bir bireyi olarak görmelerini bekliyoruz. Bu duruma dikkatleri çekmek, farkındalık oluşturmak için hem çalışma arkadaşlarımız hem de özel öğrencilerimizle klip hazırladık. İnşallah bundan sonraki günlerde özel durumdaki bireylerimiz daha fazla fark edilir ve toplumun bir parçası olarak gereken saygı ve sevgiyi görür." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

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