Samsun'da refüje çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı
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Samsun'da refüje çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı

Samsun'da refüje çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da refüje çıkan otomobilin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da refüje çıkan otomobilin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesinin Atakent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgi S. idaresindeki 55 E 0681 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çıkıp devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da refüje çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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