Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
26.10.2020 19:25 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:28
Samsun'un Havza ilçesinde refüje çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde refüje çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Osman Polat'ın (44) kullandığı 16 AKN 175 plakalı otomobil, Yeni Mescit Mahallesi Buğday Pazarı Mevkisinde refüje çarptı.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Şefika (41), Nuran (21) ve Gülbeyaz Polat (17) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu