Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

26.10.2020 19:25 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:28
Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde refüje çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde refüje çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Osman Polat'ın (44) kullandığı 16 AKN 175 plakalı otomobil, Yeni Mescit Mahallesi Buğday Pazarı Mevkisinde refüje çarptı.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Şefika (41), Nuran (21) ve Gülbeyaz Polat (17) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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