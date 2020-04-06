Samsun'da refüje çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde refüje çarparak ikiye bölünen otomobildeki 2 kişiden biri öldü.
06.04.2020 00:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 01:00
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde refüje çarparak ikiye bölünen otomobildeki 2 kişiden biri öldü.
Sürücüsü belirlenemeyen 55 ADA 132 plakalı otomobil, Bahçelivler Mahallesi İstanbul Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü.
Kazada yaralanan Kasım Ateş (26) ve Fatih Kartal (24) Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Kartal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA