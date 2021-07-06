Samsun'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çift yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çift yaralandı

Samsun'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çift yaralandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çift yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çift yaralandı.

Cemal Topkaya'nın (56) kullandığı 34 BDB 941 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dikbıyık mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Şemsi Topkaya (55) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Bir süre aksayan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Samsun'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çift yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Sağlık çalışanlarına direnen BBP Kadın Kolları Başkanı'nın ters kelepçeyle gözaltına alınmasına soruşturma
Sağlık çalışanlarına direnen BBP Kadın Kolları Başkanı'nın ters kelepçeyle gözaltına alınmasına soruşturma
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Kartal Tibet Selin Şekerci İbrahim Selim İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Salih Uçan Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çift yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 17:22:28. #1.14#

title