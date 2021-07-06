Samsun'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çift yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çift yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çift yaralandı.
Cemal Topkaya'nın (56) kullandığı 34 BDB 941 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dikbıyık mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Şemsi Topkaya (55) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Bir süre aksayan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek