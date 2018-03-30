Samsun'da Reçeteli Hap Satan Kişi Tutuklandı

Samsun'da, reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan hap sattığı öne sürülen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde Metincan Torun'un uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Mahallede bir kişinin Torun'dan uyuşturucu satın aldığını gören ekipler, bu kişinin üzerinde yaptığı aramada reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan 4 tane hap buldu.

Gözaltına alınan Torun'un üzerinde de aynı haptan 5 adet ele geçirildi.

Torun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, "Reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu madde etkisi doğuran madde ticareti" yapmak suçundan tutuklandı.