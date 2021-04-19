Samsun'da ramazanda balığa rağbet az
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Samsun'da ramazanda balığa rağbet az

Samsun'da ramazanda balığa rağbet az
Demirören Haber Ajansı / Tolga BİRGÜCÜ - Haberler | Ekonomi

DENİZLERDE av yasağının başlamasıyla tezgahlarda kültür balıkları yerini aldı.

DENİZLERDE av yasağının başlamasıyla tezgahlarda kültür balıkları yerini aldı. Samsun'da, vatandaşlar iftar sofralarında balığa ilgi göstermeyince, satışlarda da belirgin ölçüde düşüş yaşandı. 

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan avlanma yasağının ardından olta balıkçılığında da istenilen bolluk olmadı. Samsun'da yaşayanlar, ramazan ayında balığı fazla tercih etmedi. Halk, iftar sofralarında balığa rağbet göstermeyince, balıkçı tezgahlarının bazıları da kapandı. Açık kalan tezgahları ise çeşitli kültür balıkları süsledi.

'İYİ GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜK'İlkadım ilçesinde balık satışı yapan esnaf, satışlarda ciddi düşüş yaşandıklarını söyledi.  Balıkçı Kurtça Aydın "Ramazan ayının iyi geçeceğini düşünüyorduk. Umutlarımız en azından öyleydi ancak bir haftadır işlerimiz çok durdu. Havaların yavaş yavaş ısınmaya başlaması, av yasağının ilan edilmesi ve ramazan ayının gelmesi işlerimizi iyiden iyiye durdurdu" diye konuştu.BALIK FİYATLARI

Güncel balık fiyatları hakkında bilgi veren Aydın, "Şu anda alabalık, levrek, çipura, somon, kırmızı somon veya kefal tezgahlarımızda bulunuyor. Yaz balıkları şu anda bunlar. İnce mezgit, barbun, istavrit gibi ince balıklar yasağa giriyor. Alabalık 25, somon 30, levrek 50, çipura 40, kefal 20, Norveç somonu ise 40 liradan satışa sunuluyor" dedi.


Samsun'da ramazanda balığa rağbet az
Samsun'da ramazanda balığa rağbet az
Samsun'da ramazanda balığa rağbet az
Samsun'da ramazanda balığa rağbet az
Samsun'da ramazanda balığa rağbet az

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga BİRGÜCÜ

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