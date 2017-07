Samsun'da Rahvan At Yarışları

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun düzenlediği Rahvan At Yarışları yapıldı.



Çarşamba Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen yarışlarda, 5 ilden 6 farklı kategoride 71 at mücadele etti.



Yeşilköy Doğal Yaşam Parkı'nda 3'lü tay kategorisinde 6, 4'lü tay kategorisinde 4, küçük orta kategorisinde 20, büyük orta kategorisinde 25, başaltı kategorisinde 9, baş kategorisinde ise 7 at kıyasıya yarıştı.



Yarışmaları takıp eden Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çarşamba ilçesinde 14 yıl aradan sonra Rahvan At Yarışları organize etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Çarşamba ilçesinin Rahvan'ın merkezi olduğunu aktaran Genç, "Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Girişimde bulundu, bu sahaları yaptı. Bu vesileyle bu yarışları yönetim kurulu olarak buraya verdik. Çarşamba Rahvan'ın ata yurdu. Vatandaşımızın katılımı çok güzel." dedi.



Yarışların Çarşamba'da geleneksel hale gelmesini istediklerini vurgulayan Genç, "Federasyon olarak bizim 8 farklı dalımız bulunuyor. Diğer dallarda da atlı okçuluk, atlı kızak, geleneksel kızak, cirit, güreşler var. O branşlarda da burada yarışmalar düzenleyebiliriz." ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ise organizasyon için federasyona teşekkür ederek, başka spor dallarında da etkinlik yapacaklarını kaydetti.



Yarışmanın sonunda kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri ve kupaları verildi.



Yarışları, Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney ve çok sayıda vatandaş izledi.