Samsun'da PTT önündeki kalabalık sosyal mesafe kurallarını ihlal etti
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Samsun'da PTT önündeki kalabalık sosyal mesafe kurallarını ihlal etti

Samsun'da PTT önünde kuyruk uluşturan vatandaşlar korona virüse karşı sosyal mesafe kurallarına uymadı.

01.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:53
Samsun'da PTT önündeki kalabalık sosyal mesafe kurallarını ihlal etti

Samsun'da PTT önünde kuyruk uluşturan vatandaşlar korona virüse karşı sosyal mesafe kurallarına uymadı.

Tüm dünyada Covid-19 için önlemler alınmaya devam ederken Türkiye'de de tedbirler devam ediyor. Samsun'un İlkadım ilçesi Bankalar Caddesi üzerinde bulunan PTT Şubesi önünde gerek Sosyal Yardım Fonundan yardım almak isteyen gerek ise PTT Şubesinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar cadde kuyruk oluşturup sosyal mesafe kurallarına uymaları dikkat çekti. Polis ihbar üzerine PTT önüne giderek vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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