Samsun'da proje ödül töreni

Samsun'da, "Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider" ile "Geleceğimize Sahip Çıkalım" proje yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Batı Park Tören Alanı'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, "Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi"nin kurumların işbirliğiyle 4 yıldır başarıyla sürdürüldüğüne işaret etti.

Projenin çocuklar ile aileler arasındaki bağı güçlendirdiklerini vurgulayan Avcı, "Çocuklarımızın ilimiz genelinde annelerini, yakınlarını tanıdıklarını ilgili merkezlere getirmeleri teşvik etmeleri şimdiye kadar yapılan yolun bir başka yöntemi. Anne ve çocuk duygusallığının en güzel şekilde ifade edildiği bir proje olarak görüyoruz. Sevgili yavrularımızı kutluyorum." diye konuştu.

Avcı, "Geleceğimize Sahip Çıkalım Projesi"nin ise doğanın korunması ve sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınması için önemini anlattı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise projelere destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, bu tür projelerde yer almayı sürdüreceklerini belirtti.

Sağlık İl Müdürü Muhammed Ali Oruç da kanserin tüm dünya için önemli bir sağlık sorunu olduğunu hatırlatarak projeyle erken teşhisin öneminin vurgulandığını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise projelerin başarılı olmasının sürdürülebilirliği ve insana ve doğaya yararlarıyla ölçülebileceğini belirterek her iki projenin de birçok yararı olduğunu ifade etti.

Batı Park Tören Alanı'nda düzenlenen ödül töreninde, Sağlık İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlkadım Belediyesi işbirliğiyle sürdürülen "Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi" İlkokullar Arası Yönlendirme Yarışması ve "Geleceğimize Sahip Çıkalım Projesi" Atık Yağların Toplanarak Biodizele Dönüştürülmesi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllerini protokol üyelerinden aldı.

Ödül töreninde toplam 121 öğrenci 5 okul ve 10 sınıfa aralarında bisiklet, hediye çekleri ve kırtasiye gibi hediyeler verildi.

Kaynak: AA