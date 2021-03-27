Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 3 yaralı

Samsun'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var
11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var
Değeri 1.5 milyon lira! Altın işlemeli 2 bin 500 yıllık Tevrat'ı satmaya çalışan 5 kişi yakalandı
Değeri 1.5 milyon lira! Altın işlemeli 2 bin 500 yıllık Tevrat'ı satmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Samsun'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. (23) adlı bir şahıs husumetli olduğu E.K. (20) ve babası S.K.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda baba ve oğul ile H.G. (56) adlı kadın silahtan çıkan saçmalar sonucu yaralandı.

Baba S.K. ve H.G. Gazi Devlet Hastanesi'nde, oğul E.K. ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri S.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - SAMSUN

Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Guy Ritchie Bahar Candan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 12:48:50. #1.16#
title