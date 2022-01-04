Samsun'da pompalı tüfekle cep telefonu gasbeden şüpheli yakalandı - Haberler
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Samsun'da pompalı tüfekle cep telefonu gasbeden şüpheli yakalandı

Samsun'da pompalı tüfekle cep telefonu gasbeden şüpheli yakalandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde pompalı tüfek doğrulttuğu kişinin cep telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde pompalı tüfek doğrulttuğu kişinin cep telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, arkadaşına gitmek için taksiye binen A.D, Yaşardoğu Mahallesi'nde sigara almak için araçtan inerek bir markete doğru ilerledi.

Bu sırada Yaren Sokak'tan çıkan elinde pompalı tüfek bulunan M.Ş, A.D'nin önünü kesti.

Üzerine pompalı tüfeği doğrultan ve cep telefonunu isteyen M.Ş'ye, cep telefonunu veren A.D, koşarak taksiye binip olay yerinden uzaklaştı.

A.D'nin polise başvurması üzerine çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, belirledikleri şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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