Samsun'da pompalı tüfekle ağır yaralamaya 2 tutuklama - Haberler
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Samsun'da pompalı tüfekle ağır yaralamaya 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da pompalı tüfekle ağır yaralamaya 2 tutuklama

Samsun'da pompalı tüfekle bir kişinin ağır yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da pompalı tüfekle bir kişinin ağır yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile olay yerine gelen E.Ö.(30) araçtan inerek pompalı tüfekle ateş edip 28 yaşındaki E.A.'yı belinden yaraladı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan E.A. tedavi altına alındı. E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili E.Ö. ve A.Ö.Y.'yi (30) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen E.Ö. ve A.Ö.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Samsun'da pompalı tüfekle ağır yaralamaya 2 tutuklama

Samsun'da pompalı tüfekle ağır yaralamaya 2 tutuklama

Samsun'da pompalı tüfekle ağır yaralamaya 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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