Samsun'da polisten sokağa çıkma kısıtlaması denetimi
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Samsun'da polisten sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

Samsun'da polisten sokağa çıkma kısıtlaması denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye'de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun polisi denetimlerini artırarak hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de HES kontrolü yaptı.

Türkiye'de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun polisi denetimlerini artırarak hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de HES kontrolü yaptı.

Korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da da polis ekipleri denetimleri artırdı. Polis ekipleri yoğunlaştırılmış trafik denetiminin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlamasında izin belgesi ile HES kontrolü yaptı ve kural ihlali yapanlara idari yaptırım cezası uyguladı. - SAMSUN

Samsun'da polisten sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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