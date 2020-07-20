Samsun'da polislere saldırdığı iddia edilen 3 kişi gözaltında
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Samsun'da polislere saldırdığı iddia edilen 3 kişi gözaltında

Samsun'da polislere saldırdıkları iddia edinilen aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polislere saldırdığı iddia edilen 3 kişi gözaltında
20.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:37

Samsun'da polislere saldırdıkları iddia edinilen aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü alkollü araç kullandığı iddia edilen O.Ç.'ye (49) işlem yapmak istedi. Bu sırada O.Ç. ile trafik görevlileri arasında arbede çıktı. Trafik polisleri takviye ekip istedi. Takviye giden polis ekiplerine O.Ç. eşi L.Ç.(46) ve çocukları D.Ç.'nin (19) saldırıp mukavemette bulunduğu ve tekme sonucu de bir polisin yaralandığı öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan O.Ç., L.Ç. ve D.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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