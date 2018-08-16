Samsun'da Polis-şüpheli Kovalamacası

Samsun'da, arandığı için otomobiliyle polisten kaçmak isteyen zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.



Alınan bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan Hakan B'nin kullandığı otomobil, Bafra ilçesinde MOBESE kameralarınca tespit edilerek polislerce Tofaş Kavşağı'nda durdurulmak istendi.



Polislerin yolda önlem aldığını görünce aracıyla geri manevra yapıp kaçmaya çalışan Hakan B, polis ekiplerince takibe alındı.

"Dur" ihtarına rağmen aracıyla kaçışını sürdüren Hakan B, bir süre sonra otomobilini park edip yaya olarak kaçmak isterken yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının uyuşturucu madde içerek araç kullandığı ve uyuşturucu bulundurduğu için arandığı öğrenildi.