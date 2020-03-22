Samsun'da polis sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşları evine gönderdi
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Türkiye, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Samsun'da polis sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşları evine gönderdi

Samsun'da korana virüse karşı sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar kuralları ihlal ederken, polise park, bahçe ve sokaklarda denetim yapıp yaşlıları evlerine gönderdi.

22.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:42
Samsun'da polis sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşları evine gönderdi

Samsun'da korana virüse karşı sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar kuralları ihlal ederken, polise park, bahçe ve sokaklarda denetim yapıp yaşlıları evlerine gönderdi.

Türkiye'de 65 yaş ve üstü vatandaşların korona virüs hastalığına karşı sokağa çıkması yasaklanırken, Samsun'da yasağın ilk gününde birçok vatandaş sorumsuz davranarak yasağı ihlal ettiler. Vatandaşların polise ihbarı üzerine polis hem park ve bahçeler ile sokaklarda denetim yaptı hem de sokaktaki vatandaşların ihbarına gitti. Polis ekipleri park ve bahçe ile sokaklarda bulunan 65 yaş ve üzerindeki yaşlıları ikaz edip evine gönderdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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