Samsun'da Polis Memuruna Fetö'den Gözaltı

Samsun'da Polis Memuruna Fetö'den Gözaltı

Samsun’da FETÖ’nün mahrem sorumluları ile bağlantısı bulunduğu iddia edilen ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen polis memuru, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Polis Memuruna Fetö'den Gözaltı

Samsun'da FETÖ'nün mahrem sorumluları ile bağlantısı bulunduğu iddia edilen ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen polis memuru, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli Erdinç Y., FETÖ'nün mahrem sorumluları ile bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda İlkadım ilçesindeki ikamet adresinde gözaltına alınan Erdinç Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.