Samsun'da polis memurlarını darbettiği öne sürülen anne, baba ve oğlu yakalandı Samsun'da görevli 2 polis memurunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan anne, baba ve oğlu serbest bırakıldı.

Samsun'da görevli 2 polis memurunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan anne, baba ve oğlu serbest bırakıldı.

Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde 2 trafik polisi, uygulama noktasında sürücü O.Ç'yi durdurdu.

Alkollü olduğu öne sürülen sürücü O.Ç. ile araçta bulunan eşi L.Ç. ve oğlu D.Ç. (19), yasal işlemlerin yapılması sırasında polis memurları ile tartıştı.

Olay yerine çağrılan Canik Emniyet Müdürlüğünde görevli 2 polis memurunu tekme ve yumruklarla darbettiği öne sürülen şüpheliler, yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan L.Ç. ile D.Ç. savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan O.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA