Samsun'da polis memurlarını darbettiği öne sürülen anne, baba ve oğlu yakalandı
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Samsun'da polis memurlarını darbettiği öne sürülen anne, baba ve oğlu yakalandı

Samsun'da görevli 2 polis memurunu darbettiği ileri sürülen anne, baba ve oğlu gözaltına alındı.

Samsun'da polis memurlarını darbettiği öne sürülen anne, baba ve oğlu yakalandı
20.07.2020 10:55 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:38

Samsun'da görevli 2 polis memurunu darbettiği ileri sürülen anne, baba ve oğlu gözaltına alındı.

Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde 2 trafik polisi, uygulama noktasında sürücü O.Ç'yi durdurdu.

Alkollü olduğu öne sürülen sürücü O.Ç. ile araçta bulunan eşi L.Ç. ve oğlu D.Ç. (19), yasal işlemlerin yapılması sırasında polis memurları ile tartıştı.

Olay yerine çağrılan Canik Emniyet Müdürlüğünde görevli 2 polis memurunu tekme ve yumruklarla darbettiği öne sürülen şüpheliler, yakalandı.

Gözaltına alınan aile üyeleri, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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