Samsun'da Polis Eşlerine Fetö Operasyon: 7 Gözaltı
SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı tespit edilen polis eşlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kadın gözaltına alındı.
SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı tespit edilen polis eşlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kadın gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock' kulladıkları tespit edilen 7 polis eşini düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.
- Samsun