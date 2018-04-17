Samsun'da Polis Eşlerine Fetö Operasyon: 7 Gözaltı

Samsun'da Polis Eşlerine Fetö Operasyon: 7 Gözaltı

SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı tespit edilen polis eşlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kadın gözaltına alındı.

Samsun'da Polis Eşlerine Fetö Operasyon: 7 Gözaltı

SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı tespit edilen polis eşlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kadın gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock' kulladıkları tespit edilen 7 polis eşini düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

- Samsun

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