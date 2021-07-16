Samsun'da polis eşini öldüren kadın adliyede
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, tartıştığı özel harekat polis memuru eşini tabancayla öldüren kadın, adliyeye sevk edildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, tartıştığı özel harekat polis memuru eşini tabancayla öldüren kadın, adliyeye sevk edildi.
Hacı Ali İkinci Bulvarı'ndaki evlerinde özel harekat polisi memuru Emrullah Çitil'i (32) öldüren eşi Yasemin Çitil'in İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye götürüldü.
Kentte dün, 5 katlı binanın birinci katında oturan özel harekat polisi memuru Emrullah Çitil ile Karayolları Genel Müdürlüğünde memur olarak görev yapan eşi Yasemin Çitil arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Yasemin Çitil, beylik tabancasıyla 3 el ateş ederek eşini vurmuştu. Çitil, evin balkonundan kaldırıma düşmüş, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek