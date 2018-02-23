Samsun'da Polis "Dur" İhtarına Uymayan Aracın Lastiklerine Ateş Etti
AFRİN HAREKATI'NDA 36. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Samsun'da Polis "Dur" İhtarına Uymayan Aracın Lastiklerine Ateş Etti

Samsun’da uygulama yapan polis, "dur" ikazına uymayarak kaçmaya çalışan otomobili lastiklerine ateş ederek durdurdu.

Samsun'da Polis

Samsun'da uygulama yapan polis, "dur" ikazına uymayarak kaçmaya çalışan otomobili lastiklerine ateş ederek durdurdu.

Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan uygulamada, polisler şüphelendikleri 16 RCS 56 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polislerin "dur" ikazına uymayarak kontrol noktasından kaçmaya çalışan otomobil, ekipler tarafından takip edildi. Filmleri aratmayan kovalamaca sonucunda, tüm ekiplere haber verilerek kaçan otomobilin durdurulması için yardım istendi. Tüm ikaz ve uyarılara rağmen durdurulamayan otomobili bir polis memuru lastiklerine ateş ederek durdurdu. Lastikleri patlayan otomobilden inen erkek sürücü ve yanında bulunan bir kadın, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Otomobilin durdurulduğu yere gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil üzerinde ve çevrede çalışma başlattı. Otomobil bomba imha uzmanları tarafından da köpek yardımıyla aranarak kontrol edildi.

Polis "dur" ihtarına uymayan ve otomobili terk ederek kayıplara karışan 2 şüpheliyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.