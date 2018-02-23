Samsun'da Polis "Dur" İhtarına Uymayan Aracın Lastiklerine Ateş Etti

Samsun'da uygulama yapan polis, "dur" ikazına uymayarak kaçmaya çalışan otomobili lastiklerine ateş ederek durdurdu.

Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan uygulamada, polisler şüphelendikleri 16 RCS 56 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polislerin "dur" ikazına uymayarak kontrol noktasından kaçmaya çalışan otomobil, ekipler tarafından takip edildi. Filmleri aratmayan kovalamaca sonucunda, tüm ekiplere haber verilerek kaçan otomobilin durdurulması için yardım istendi. Tüm ikaz ve uyarılara rağmen durdurulamayan otomobili bir polis memuru lastiklerine ateş ederek durdurdu. Lastikleri patlayan otomobilden inen erkek sürücü ve yanında bulunan bir kadın, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Otomobilin durdurulduğu yere gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil üzerinde ve çevrede çalışma başlattı. Otomobil bomba imha uzmanları tarafından da köpek yardımıyla aranarak kontrol edildi.

Polis "dur" ihtarına uymayan ve otomobili terk ederek kayıplara karışan 2 şüpheliyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN