Samsun'da polis aracı ile minibüs çarpıştı: 2 polis yaralı
Samsun'da polisi aracı ile minibüsün çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.
Samsun'da polisi aracı ile minibüsün çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.
Ertuğrul Tiryaki'nin kullandığı 06 BHG 727 plakalı minibüs Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'ndeki kavşakta polis memuru Yaşar Güllükaya idaresindeki 55 A 7326 plakalı polis aracı ile çarpıştı.
Kazada, Güllükaya ile ekip arkadaşı Hakan Korkunç yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Tiryaki ise ifadesi alınmak üzere, polis merkezine götürüldü.