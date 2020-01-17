Samsun'da, plastik fabrikasında yangın (2)
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Samsun'da, plastik fabrikasında yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDISamsun'un Tekkeköy ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

17.01.2020 10:07 | Son Güncelleme: 17.01.2020 10:07
Samsun'da, plastik fabrikasında yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

'un ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.  Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışması yapılıyor. Yangının çıkış nedeninin belirlemesi için çalışma başlatılırken, ölen ya da yaralanın olmadığı yangında, fabrikada birçok makine ve ham madde de kullanılamaz hale geldi.  


Kaynak: DHA
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