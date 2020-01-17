Samsun'da plastik fabrikasında yangın
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
17.01.2020 09:36 | Son Güncelleme: 17.01.2020 09:36
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kirazlık mevkisindeki plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.
Kaynak: AA