SAMSUN'DA PLASTİK FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN-1

17.01.2020 09:38 | Son Güncelleme: 17.01.2020 09:38

Samsun'da organize sanayi bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederken, olayda ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altıına almaya çalışıyor.

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SAMSUN

Kaynak: DHA