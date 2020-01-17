SAMSUN'DA PLASTİK FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN-1
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SAMSUN'DA PLASTİK FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN-1

Samsun'da organize sanayi bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

17.01.2020 09:38 | Son Güncelleme: 17.01.2020 09:38
SAMSUN'DA PLASTİK FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN-1

'da organize sanayi bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederken, olayda ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altıına almaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

SAMSUN


Kaynak: DHA
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