Samsun'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Samsun'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

17.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 17.01.2020 10:42

'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Kirazlık mevkisindeki plastik ve köpük fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar oluştu, işçiler büyük üzüntü yaşadı.

Fabrikada çalışan bir işçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışırken bir anda alevler çıktığını gördüğünü belirterek, hemen itfaiyeye verdiklerini, yangının çıkış nedenini bilmediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Samsun'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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