Samsun'da piyasaya sahte para sürüldüğü iddiası

28.08.2019 10:44

Samsun'un Ayvacık ilçesinde piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayvacık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından sahte para ile alışveriş yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli takibe alındı.

Sahte para ile alışveriş yaptıkları sırada yakalanan F.T. (36) ve S.D'nin (34) üzerinde yapılan aramada, 7 adet 100 TL'lik sahte banknot bulundu.

Şüphelilerin ayrıca 8 esnafa daha sahte 100 TL verdikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA