Samsun'da piyasaya sahte para sürüldüğü iddiası
Samsun'un Ayvacık ilçesinde piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayvacık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından sahte para ile alışveriş yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli takibe alındı.
Sahte para ile alışveriş yaptıkları sırada yakalanan F.T. (36) ve S.D'nin (34) üzerinde yapılan aramada, 7 adet 100 TL'lik sahte banknot bulundu.
Şüphelilerin ayrıca 8 esnafa daha sahte 100 TL verdikleri tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.