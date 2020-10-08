Samsun'da pitbull dehşeti
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Samsun'da pitbull dehşeti

08.10.2020 12:00 | Son Güncelleme: 08.10.2020 12:06

Samsun'da pitbull dehşeti Pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü Samsun'da pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki kız çocuğu kanlar içinde kalarak ölümden dönerek hastanelik oldu.

Samsun'da pitbull dehşeti

Pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü

SAMSUN - Samsun'da pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki kız çocuğu kanlar içinde kalarak ölümden dönerek hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Memduhiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Tuğba Kaplan ve arkadaşları ile oyun oynarken parkın yanındaki bahçede bulunan köpekleri sevmek istediler. Evin bahçesinde bağlı olmadığı ileri sürülen 3 adet pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan Tuğba Kaplan, çevredekilerin yardımına koşması üzerine ölümden kurtuldu. Kanlar içinde kalan kız çocuğu Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tomografisi çekilip müdahalesi yapılan Tuğba Kaplan daha sonra yine ambulansla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Yaşadığı dehşeti anlatan Tuğba Kaplan, arkadaşları ile parka gittiğini, arkadaşının köpekleri sevmek için yanına gidip kapıyı açınca köpeklerin kendisini ısırmaya başladığını ve sürükleyerek içeri çektiğini söyledi.

Tuğba Kaplan'ın babası Metin Kaplan ise, "Çocuklar parka gidiyorlar. Parka giderlerken kapıyı açıyorlar. Köpek gelip bunları ısırıyor. 3-4 tane, 5 tane pitbull cinsi köpek. Şehrin merkezinde bunları besliyor. Yazık günah değil mi? Yetkililer bunu görmüyor mu? Şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da pitbull dehşeti
Samsun'da pitbull dehşeti
Samsun'da pitbull dehşeti
Samsun'da pitbull dehşeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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