Samsun'da pazarın en ucuzu soğan, en pahalısı ıspanak

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun'da bu hafta pazarın en ucuzu kilosu 1.5 TL'ye satılan soğan, en pahalısı kilosu 15 TL'ye satılan ıspanak oldu.

Vatandaşlar hafta sonu alışverişleri için İlkadım ilçesinde kurulan Modern Pazar'ı tercih etti. Pazarda soğanın kilosu 1.5 TL, patatesin kilosu 2 TL, marulun tanesi 3 TL, karnabaharın kilosu 3 TL, brokolinin tanesi 3 TL, elmanın kilosu 3 TL, ayvanın kilosu 3.5 TL, havucun kilosu 4 TL, turpun kilosu 4 TL, mandalinanın kilosu 4 TL, narın kilosu 6 TL, limonun kilosu 7 TL, ıspanağın kilosu 15 TL'den alıcı buldu. Pazarın en ucuzu soğan, en pahalısı ıspanak oldu.

"Fiyatlar ucuz"

Pazarcı Hakan Küçükkaya, "Bugün herşey ucuz. Domates 3 TL, kabak 4 TL, patlıcan 5 TL, elma 3 TL. Ondan sonra 'kriz var, pahalılık var' diyorlar. Devleti suçluyorlar. Devletin hiçbir suçu yok bu konuda. Herkesin cebinde para var. Herkeste ikişer tane araba var. Yaya geçemiyor. Yemek salonları dolu, kafeler dolu, çay içme salonları dolu. 1 bardak çaya 5 TL veriyorlar, 3 TL domatese vermiyor bu millet" dedi.

"Durgunluk yok"

Pazarcı Yılmaz Kırçiçek, "Vatandaş açısından bugün sadece ıspanağımız pahalı. Kilosunu 15 TL 'den veriyoruz. Gelecek hafta o da ucuzlar. Domates desen çok ucuz. Yeşilliklerimiz 1-2 TL. Önemli olan çarkın dönmesi. Yıllardan beri buradayım. Şu anda durgunluk yok. Aynı Modern Pazar aynı hareketlilik. Diğer pazarlara göre burası uygun. Atakum'dan bile buraya pazara geliyorlar" diye konuştu. - SAMSUN