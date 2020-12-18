Samsun'da pazarda terazi denetimi
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Samsun'da pazarda terazi denetimi

18.12.2020 14:58 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:01
Samsun'da pazarda terazi denetimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi ekipleri tarafından ilçede kurulan semt pazarlarında terazi denetimi yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi ekipleri tarafından ilçede kurulan semt pazarlarında terazi denetimi yapıldı.

Her noktada vatandaşların başlıca alışveriş adresi olan semt pazarlarına İlkadım Belediyesi büyük önem gösteriyor. Belediye binlerce kişinin alışveriş yaptığı semt pazarlarının temizliğinden düzenine kalitesinden güvenliğine, hem esnaf hem de vatandaş memnuniyetini sağlamak adına birçok alanda çalışmalar yürütüyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, her türlü hava şartında vatandaşların rahatça alışveriş yapması ve esnafın ürünlerini sunabilmesi için özellikle kapalı pazar yerlerinin yapımı noktasında yatırımlara büyük önem gösteriyor.

Tartılar denetimden geçti

Bu kapsamda semt pazarlarından önemli bir çalışma gerçekleştirildi. İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Grup Merkez Ölçü Ayar Memurluğu ekipleri tarafından terazi denetim yapıldı. Denetimde pazar tezgahlarını dolaşan ekipler tartıların önceden incelendiğini gösteren damgaları başta olmak üzere doğru tartıp tartmadıkları kontrol etti.

"Amacımız vatandaşların mağduriyetini önlemek"

Binlerce insanın alışveriş yaptığı semt pazarlarının sayı ve insan yoğunluğu açısından İlkadım'da diğer ilçe belediyelerinden daha fazla olduğunu hatırlatan ve ilçe halkının sağlığına büyük önem verdiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Biz insan odaklı hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Belediyemizin hizmetleri noktasında binlerce insanın alışveriş yaptığı ve yine binlerce esnafımızın ürünlerini satışa çıkardığı pazar yerleri de büyük önem taşıyor. Bu bilinçle pazar yerlerimizde kaliteyi artırmak için çalışıyoruz. Pazar yerlerimizin temizliğinden güvenliğine kadar büyük bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Pazarlarımız da temiz olarak alışverişin yapılması için ücretsiz çöp poşeti dağıtımı, yapıyoruz. Dahası güvenli bir ortamda alışverişin yapılması için zabıta ekiplerimiz pazarlarımızda hizmet veriyor. Ekiplerimizde belirli periyotlarla alışveriş noktasında müşteri hakkını ve hakkaniyetini korumak noktasında tartı denetimlerini yapıyor. Burada amaç ise alışverişin haksızlığa mahal vermeden gerçekleşmesi, vatandaş mağduriyetlerini önlemek, alışveriş güvenirliliğini tesis etmek. Pazarlarımızda bu konuda denetimlerimiz devam edecek" dedi. - SAMSUN

Samsun'da pazarda terazi denetimi
Samsun'da pazarda terazi denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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