Samsun'da pazarcılar, 'elle seçmek yasak' notu ile uyarıyor
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İçişleri Bakanlığı, Samsun, Güncel

Samsun'da pazarcılar, 'elle seçmek yasak' notu ile uyarıyor

SAMSUN'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında pazar yerlerinde sıkı denetim uygulanıyor.

01.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:58
Samsun'da pazarcılar, 'elle seçmek yasak' notu ile uyarıyor

SAMSUN'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında pazar yerlerinde sıkı denetim uygulanıyor. Tezgahların arasında 3 metre mesafe koyan pazarcılar, sebze ve meyvelere el dokunulmaması için de notlu önlem aldı.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında pazar yerleri, zabıta ve polis ekipleri tarafından denetleniyor. İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği kurallara uyan Samsunlu pazarcılar, tezgahlarını 3 metre aralıklarla kurdu. Ellerinde eldivenle satış yapan pazarcılar, ürünlere el sürülmemesi için de tezgahlarına 'Dikkat, bu tezgahta sağlık nedeniyle ürünleri elle seçmek yasaktır' yazılı notlar astı.'PAZARDA 3 METRE UYGULAMASI VAR'Zabıta ve güvenlik güçleriyle birlikte pazar yerlerinde denetim yaptıklarını belirten Samsun Sabit Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası Başkanı Muhammet Yazıcı, 'Pazarda şu anda tezgahlar arasında 3 metre uygulaması var. Ancak maalesef bazı tezgahlarda yaşlı pazar esnafı var, bu esnafımızı uyardık ve evlerine gitmelerini sağladık. Lütfen kurallara uyalım, kurallara uymayanlara ceza uygulanacak' ifadelerini kullandı.'ÜRÜNLERİ KENDİMİZ HAZIRLAYIP, POŞETLERE KOYUYORUZ?15 yıldır pazarcılık yapan Tarık Aydın, 'Bizde elimizden geldiği kadarıyla önlem alıyoruz. Maske ve eldivenlerimizi takıyoruz, müşteriyle temasa geçmiyoruz. Ürünlerimizi de kendimiz hazırlayıp, poşetlere koyuyoruz. Virüsten dolayı işlerimiz yüzde 50 azaldı. Çoğu vatandaş, virüsten dolayı dışarı çıkmıyor. Tezgahlar arasında da 3 metre mesafe var, normalde 10 metre tezgah açıyordum. Şimdi 7 metreye düşürdüm. Kurallara uymaya çalışıyoruz. Artık pazarlara çocukların girmesi de yasaklandı. Çocuk ve yaşlı görünce yetkililer söylüyoruz' dedi.'YASAKLARA UYMAYANLAR UYARIYORUZ?40 senedir pazarcılık yapan pazarcı İdris Çavuşoğlu, virüs nedeniyle herkesin tedirgin olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, 'Tezgahların arasında 3 metre mesafe var, vatandaşlara ürün seçtirmiyoruz. Kendimiz poşetliyoruz. Kurallara uyuyoruz, pazar yerlerine çocukların alınması da yasaklandı. Çok güzel bir gelişme. Yasaklara uymayan vatandaşları görünce uyarıyoruz. Çünkü bu tedbirler bizim için alınıyor. İşlerimiz de biraz azalma var ama bu dönem geçecektir' şeklinde konuştu.'LÜTFEN KURALLARA UYALIM?Pazarda alışveriş yapan Emine Topçu, 'Herkesin kendisine dikkat etmesi gerekiyor. Maskesiz dışarı çıkmayın. Ortam çok kötü ama çoğu kişi kurallara uymuyor. Olan bize olacak, lütfen kurallara uyalım. Pazardan alınan ürünleri sirkeli suda yıkasınlar' ifadelerini kullandı.

Kurallara uyduklarını ifade eden pazarcı Hacer Demirbaş, 'Tezgahların arasını 3 metre olarak açtık, ürünleri kendimiz poşetleyip vatandaşlara veriyoruz. Maske ve eldivenlerimizi takıyoruz, ellerimizi sürekli sabun ve suyla yıkıyoruz. Elimizden gelen önlemi alıyoruz ama yine de biraz endişemiz var' dedi.


Kaynak: DHA

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