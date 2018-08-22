Samsun'da Patpat Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Samsun'da patpat diye adlandırılan tarım aracının şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Şengül (46) idaresindeki patpat fındık toplamak için bahçeye giderken yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, patpat sürücüsü İsmet Şengül ile eşi Zehra Şengül (42) ve kayınbiraderi Sami Sekmen (31) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN