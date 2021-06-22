Samsun'da patpat devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da patpat devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da patpat devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Samsun'da patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mevlüt Şencan idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı. Kazada takla atarak durabilen aracın sürücüsü Mevlüt Şencan olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Muzaffer Alver ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Muzaffer Alver, 112 acil servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından, Mevlüt Şencan'ın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kontrolden çıkan tır, 3 aracı biçip geçti: 3 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıkan tır, 3 aracı biçip geçti: 3 ölü, 3 yaralı
Mermer ocağında feci ölüm! İş makinesi operatörü, işçinin ölümüne neden oldu
Mermer ocağında feci ölüm! İş makinesi operatörü, işçinin ölümüne neden oldu
Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen adam ağır yaralandı! O anlar kamerada
Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen adam ağır yaralandı! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tolga Yüce Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da patpat devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 16:26:52. #1.14#

title