Samsun'da parmakları makineye sıkışan işçi hastaneye kaldırıldı
01.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:53
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikada iş kazası geçiren işçi tedavi altına alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikada iş kazası geçiren işçi tedavi altına alındı.
Organize Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada çalışan Gaffur Ç, döküm yaptığı sırada sağ el parmaklarını iş makinesine kaptırdı.
Arkadaşlarının yardımıyla eli makineden çıkarılan işçi olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan işçinin elinde sıkışmaya bağlı lif kopması olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü