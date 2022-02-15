Samsun'da parkta yaşlı kadına tecavüze kalkışan şahsa 5 yıl hapis - Haberler
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Samsun'da parkta yaşlı kadına tecavüze kalkışan şahsa 5 yıl hapis

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da parkta yaşlı kadına tecavüze kalkışan şahsa 5 yıl hapis

Samsun'da parka götürdüğü yaşlı kadına tecavüze kalkışan bir kişi yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Samsun'da parka götürdüğü yaşlı kadına tecavüze kalkışan bir kişi yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde 2018 yılında meydana gelen olayda, sabaha karşı yolda karşılaştığı 73 yaşındaki N.D.'yi kolundan tutarak zorla parka götüren D.T.(38), yaşlı kadına tecavüze kalkıştığı sırada kadının bağırması sonucu vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. D.T. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan D.T., "cinsel saldırı" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kadıköy, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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