Samsun'da parkta bıçaklı saldırı: 1 yaralı

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıtpark içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Saood H.S.S (20) bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı genç tedavi altına alındı. Polis bıçaklama olayına karışan şüphelileri gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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