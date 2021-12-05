Samsun'da parkta bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Haberler
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Samsun'da parkta bıçaklı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da parkta bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıtpark içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Saood H.S.S (20) bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı genç tedavi altına alındı. Polis bıçaklama olayına karışan şüphelileri gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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