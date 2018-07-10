Samsun'da park kavgasında ölen genç toprağa verildi

SAMSUN - Samsun'da araç parkı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada polis memurunun silahla ateş etmesi sonucu hayatını kaybeden şahıs yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Saathane Meydanında araç parkı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, darp edilen polis memuru Adem Y.'nin tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Rasim Sabah için bugün evinin önünde alınan helalliğin ardından Samsun Büyükcamii'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Rasim Sabah'ın babası ve eşi gözyaşlarına boğuldu. Çok sayıda sevenleri ise Sabah'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Rasim Sabah, İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi.