Samsun'da park kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Araç parkı yüzünden çıkan kavgada tabancayla ateş açan polis memuru 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep oldu

SAMSUN - Samsun'da park etme yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay sırasında darp edildiği iddia edilen polis memuru tabancasını ateşleyerek 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Linçten kaçan polis memuru sığındığı işyerinde meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saathane Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Adem Y., alışveriş yapmak için aracını park etmek istedi. Bu sırada araç parkı yüzünden polis memuru ile işyeri sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darp edildiği iddia edilen polis memuru Adem Y.,, tabancasını ateşledi. Olayda un mamülleri işyerinin sahili olduğu öğrenilen Rasim Sabah ile Fatih Ç., yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rasim Sabah yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Linçten kaçan polis memuru Adem Y., bir telefoncu dükkanına sığındı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alan polis, Adem Y.'yi sığındığı telefoncu dükkanında gözaltına olarak geniş güvenlik önlemi altında polis aracına götürdü. Adem Y., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.