Samsun'da Park Halindeki 18 Aracın Lastiğini Kesen 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da park halindeki 18 aracın lastiğini kesen 2 genç, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıslar tarafından park halindeki 18 aracın lastikleri kesilerek patlatıldı. Sabah uyandıklarında araçların lastiklerinin kesildiğini fark eden vatandaşlar polise şikayette bulundu. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu araçların lastiklerini E.K. (23) ve Y.G.'nin (24) kestiğini belirledi ve söz konusu şahısları yakalayarak Denizevleri Polis Merkezine teslim etti. Polisteki sorguları tamamlanan E.K. ve Y.G., bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.K. ve Y.G., "mala zarar verme" suçlarından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN