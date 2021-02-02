Samsun'da park halindeki 12 aracın aynalarını kıran kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Samsun'da park halindeki 12 aracın aynalarını kıran kişi yakalandı

02.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:14
Samsun'da park halindeki 12 aracın aynalarını kıran kişi yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki 12 aracın aynalarını kıran şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki 12 aracın aynalarını kıran şüpheli gözaltına alındı.

Cedit Mahallesi Gençlik Caddesi'nde gece park halindeki araçlarının aynalarının kırıldığını görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen İlkadım Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi ekipleri, yaptıkları incelemede 12 aracın aynalarının kırıldığını tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de araçların üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Polis, O.G. (42) olduğu belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı. Gazi Polis Merkezine götürülen zanlı, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özcan Özel Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi
Magazin Feyza Aktan Jason Statham Bülent Serttaş Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz Marcel Tisserand
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da park halindeki 12 aracın aynalarını kıran kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 13:18:31. #1.14#
title