Samsun'da para bulan gençten örnek davranış

10.08.2019 13:46

Samsun'un Havza ilçesinde bir genç, ATM'de bulduğu parayı polise teslim etti.

Anneannesinin emekli maaşını çekmek için bir bankanın ATM'sine giden Tuğrul Gündoğdu (16), banka kartını makineye yerleştirmek istediği sırada ekranda "lütfen paranızı alınız" yazısını gördü.

Para haznesini kontrol ettiğinde yüklü miktarda paranın bir önceki müşteri tarafından unutulduğunu fark eden Gündoğdu, ATM'den aldığı para ile işlem makbuzunu Havza İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

Polisler Gündoğdu'ya hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce, paranın sahibine teslim edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA