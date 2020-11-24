- Samsun'da panelvan minibüs viyadükteki bariyerlere çarptı: 3 yaralı
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- Samsun'da panelvan minibüs viyadükteki bariyerlere çarptı: 3 yaralı

24.11.2020 16:29 | Son Güncelleme: 24.11.2020 16:48

- Samsun'da panelvan minibüs viyadükteki bariyerlere çarptı: 3 yaralı Samsun'da panelvan minibüsün viyadükteki bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

- Samsun'da panelvan minibüs viyadükteki bariyerlere çarptı: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da panelvan minibüsün viyadükteki bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Belediyeevleri Kavşağı viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Uyar yönetimindeki 55 BA 589 plakalı panelvan minibüs direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce yolun solundaki beriyere çarptı, daha sonra da savrularak yolun sağındaki bariyere vurarak vurdu. Kazada araç sürücüsü İsmail Uyar ile yanında bulunan Hasan Şenol ve Hamdi Şenol yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Samsun'da panelvan minibüs viyadükteki bariyerlere çarptı: 3 yaralı
- Samsun'da panelvan minibüs viyadükteki bariyerlere çarptı: 3 yaralı
- Samsun'da panelvan minibüs viyadükteki bariyerlere çarptı: 3 yaralı
- Samsun'da panelvan minibüs viyadükteki bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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